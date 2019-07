POLITIK: SPD will neue Hilfen für strukturschwache Kommunen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will Kommunen in abgehängten Regionen mit einem neuen Fördersystem unter die Arme greifen.



Überall in Deutschland müssten die Menschen gleichermaßen die Chance auf Bildung, Kultur, Sport, bezahlbare Wohnungen, schnelles Internet und ärztliche Versorgung haben, sagte der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel der Deutschen Presse-Agentur. "Die Kommunen müssen jedoch auch in der Lage sein, diese Leistungen zur Verfügung zu stellen. Das ist leider derzeit nicht überall der Fall", betonte er mit Blick auf den Bericht der Bundesregierung zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. "Wir müssen die Kommunen auch in strukturschwachen Regionen wieder handlungsfähig machen." Die Bundesregierung will ihren Bericht zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse am Mittwoch in Berlin vorstellen.

Ein neues Fördersystem muss sich nach Ansicht der SPD "von der Stadt-Land- und Ost-West-Denke lösen". Kriterium solle Strukturschwäche sein - dabei müsse allerdings auch in Zukunft der Osten profitieren. Die Förderung könne verhindern, dass einzelne Regionen durch den starken demografischen Wandel praktisch ausstürben.

"Wir halten an dem Anspruch der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland fest", betonte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. Auf dem Land gehe es um zusätzliche Bus- und Bahnverbindungen und besseren Mobilfunk, in den Ballungsgebieten vor allem um bezahlbaren Wohnraum. Mobilität, mobiles Telefonieren und eine erreichbare Arztpraxis dürften nicht von der Postleitzahl abhängig sein./tam/DP/zb