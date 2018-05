POLITIK: Russland sieht sich durch Zemans Nowitschok-Erklärung bestätigt

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland sieht sich in seiner Abwehrhaltung im Streit um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal durch jüngste Äußerungen des tschechischen Präsidenten Milos Zeman bestätigt.



Dies sei eine beredte Illustration dafür, dass die Vorwürfe Großbritanniens gegen Russland unhaltbar seien, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Freitag.

Zeman hatte zuvor gesagt, dass in Tschechien mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Klasse experimentiert worden sei. Skripal und seine Tochter Julia waren Anfang März im südenglischen Salisbury vergiftet worden. Großbritannien geht davon aus, dass dabei ein Stoff aus der Nowitschok-Klasse verwendet wurde, und macht Russland für den Anschlag verantwortlich. Die Kampfstoffe der Nowitschok-Gruppe waren in der Sowjetunion entwickelt worden.

Peskow bekräftigte Russlands Aussage, dass das Gift, mit dem die Skripals angegriffen wurden, in mehreren Ländern hätte produziert werden können. Moskau bezeichnet Londons Vorwürfe als Provokation.

Der Kremlsprecher kritisierte zudem, dass Russland weiterhin keinen Zugang zu der aus dem Krankenhaus entlassenen Julia Skripal habe. Zudem prangerte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa an, dass Russland nicht in die Ermittlungen eingebunden werde. Von 60 Fragen, die Moskau an Großbritannien geschickt hat, seien bislang zwei Drittel ignoriert worden, sagte sie./tjk/DP/she