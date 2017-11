POLITIK: Religiöse Proteste in Pakistan enden mit Rücktritt von Justizminister

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Eine wochenlange Blockade der pakistanischen Hauptstadt Islamabad durch Tausende islamistischer Demonstranten ist am Montagmorgen nach Medienberichten mit dem Rücktritt von Justizminister Zahid Hamid zu Ende gegangen.



Den hatten die Protestierer, die seit dem 8. November an der wichtigsten Einfallstraße der Stadt ein "Sit-In" veranstaltet hatten, verlangt. Sie warfen ihm Gotteslästerung vor: Er hatte den Text des Eides, den Parlamentarier ablegen müssen, ihrer Meinung nach zugunsten einer umstrittenen religiösen Minderheit, der Ahmadi, abgeändert. Ahmadis sind eine islamische Sondergemeinschaft, die in Pakistan nicht als Muslime anerkannt werden./rcf/DP/zb