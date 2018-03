POLITIK: Ost-Ausschuss der Wirtschaft bedauert Gabriels Abgang

BERLIN (dpa-AFX) - Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft bedauert den Abgang von Sigmar Gabriel (SPD) als Außenminister.



"Wir haben ihn als kompetenten und engagierten Außenminister erlebt mit einem starken Fokus auf Osteuropa", sagte Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Er war im Ukraine-Konflikt und in der Russland-Politik aber auch in Südosteuropa sehr engagiert und hat einen engen Dialog mit der Wirtschaft gesucht." Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft setzt sich für die Interessen deutscher Unternehmen in Osteuropa ein.

Gabriel wird einer neuen Bundesregierung nicht mehr angehören und vom bisherigen Justizminister Heiko Maas abgelöst. Harms sagte, die Wirtschaft habe Gabriel als "offenen, klar argumentierenden Politiker" kennengelernt. "Gabriel hat entgegen der Kritik, die man an ihm geübt hat, die deutschen und europäischen Interessen gerade auch in Russland immer sehr deutlich vertreten, es aber geschafft, Brücken zu bauen. Dies haben wir sehr an ihm geschätzt."

Zugleich sagte Harms: "Wir sind sicher, dass wir auch mit Heiko Maas eine konstruktive Zusammenarbeit haben werden und setzen darauf, dass er die deutschen Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt engagiert weiterverfolgt." Man hoffe, "dass Osteuropa weiter im Fokus des Auswärtigen Amtes steht, so wie dies auch im Koalitionsvertrag ausdrücklich betont wird"./hoe/DP/he