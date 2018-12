POLITIK: 'Oberhessische Presse' zu Verkehrsminister Scheuer

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zu Verkehrsminister Scheuer:

"Die deutsche Autoindustrie, fordert Scheuer, soll 2019 gefälligst zu einem Jahr machen, in dem sie Vertrauensnachrüstung betreibt.



Wie bitte? Genau: Vertrauensnachrüstung. Die Fahrzeughersteller sollen mal schön zusehen, wie sie a: das Vertrauen der Käufer, b: das Vertrauen des Gesetzgebers, c: das Vertrauen der Aktionäre und d: das Vertrauen von Umweltorganisationen zurückgewinnen. Wie diese "Nachrüstung" im Einzelnen funktionieren soll, ist dem Verkehrsminister wahrscheinlich genauso schleierhaft wie den Adressaten seiner Gardinenpredigt. Seine demonstrative Verärgerung über die anhaltende Blockadehaltung der Autobauer wird man dort in den oberen Etagen mit einem milden Lächeln als ministerielles Aufplustern quittieren. Wer da Vertrauensnachrüstung betreiben muss, wird letztlich die Politik sein, die mit Auftritten wie dem des Verkehrsministers ebenfalls ohne Not Kredit verspielt."/be/DP/he