POLITIK: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Sozialversicherungssystem

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Sozialversicherungssystem:

"Allein das Heraufsetzen des Renteneintrittsalters löst das Problem nicht, denn es verstärkt die soziale Schieflage: Schon jetzt ist es so, dass Vielverdiener nicht nur höhere Rentenansprüche erwerben, sondern auch privat besser vorsorgen und so ihren Eintritt in den Ruhestand individueller planen können.



Geringverdiener haben diese Möglichkeiten kaum: Wollen oder müssen sie früher aus dem Erwerbsleben aussteigen, müssen sie finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Ein um zwei Jahre nach hinten verschobener Rentenbeginn lässt diese Einbußen noch stärker ausfallen als ohnehin schon."/al/DP/he