POLITIK: Merkel trifft in Iran-Krise Trump und erstmals Ruhani

NEW YORK (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel will im Ringen um eine Deeskalation im Atomkonflikt mit dem Iran erstmals auch den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani treffen.



Das teilte ein Regierungssprecher am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Auch ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump war demnach geplant./bk/DP/jha