POLITIK: Johnson setzt auf parteiübergreifende Zustimmung für Brexit-Deal

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson ist optimistisch, dass es im britischen Unterhaus parteiübergreifend Zustimmung für seinen Brexit-Deal geben wird.



Er sei zuversichtlich, dass Abgeordnete aller Parteien den Nutzen einer Zustimmung erkennen könnten, wenn sie sich den Deal ansähen, sagte Johnson am Donnerstagabend beim EU-Gipfel in Brüssel. Es gehe darum, den EU-Austritt am 31. Oktober über die Bühne zu bringen. "Das ist ein sehr guter Deal."

Wenige Stunden zuvor hatten sich London und Brüssel auf einen neuen Brexit-Vertrag geeinigt. Die bleibenden 27 EU-Staaten billigten das Abkommen beim EU-Gipfel. Bei einer Abstimmung am Samstag im britischen Unterhaus droht der Deal allerdings zu scheitern./wim/DP/he