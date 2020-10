POLITIK/Habeck: Corona-Bekämpfung mehr auf Bundesebene und im Parlament

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Robert Habeck fordert, den Kampf gegen die Corona-Pandemie wieder verstärkt auf Bundesebene zu verhandeln.



Zugleich müssten die Parlamente - also vor allem Bundestag und Bundesrat - mehr mitreden, sagte Habeck am Montag in Berlin. Kommunikation solle "nicht mehr im Hinterzimmer, nicht mehr in Videoansprachen" erfolgen, "sondern an den Orten, die in einer Demokratie dafür vorgesehen sind." Man müsse "weg von einer Verordnung auf Zuruf hin zu einer transparenten Debatte".

"Vorsorge, Verbindlichkeit und Verständlichkeit wären die Gebote der Stunde." Diese Kriterien könnte die Ministerpräsidenten-Konferenz, in der die Länderchefs tagen, aber nicht mehr erfüllen. Daher müssten Debatte und Vorschläge wieder mehr auf Bundesebene erfolgen. Bundesweit einheitliche und nachvollziehbare Kriterien könnten dann regional umgesetzt werden.

In der Phase der Lockerungen nach der ersten Corona-Welle hätten die Länder das Ruder stärker übernommen, erklärte Habeck, das stehe ihnen auch zu. Damit wäre aber auch die Pflicht zu Absprachen verbunden gewesen. An dieser Aufgabe sei Bayern als das Land, das bisher die Ministerpräsidentenkonferenz koordiniert habe, gescheitert. "Jeder macht sein eigenes Ding."

Konkret forderte Habeck unter anderem, dass die Corona-App Daten über Infektionen automatisch an die Gesundheitsämter weitergeben solle, um Infektionsketten effizienter nachzuvollziehen./ted/DP/jha