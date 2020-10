POLITIK/Gorbatschow: Wiedervereinigung Symbol für Ende des Kalten Krieges

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Friedensnobelpreisträger und Ex-Sowjetpräsident Michail Gorbatschow hat die Wiedervereinigung vor 30 Jahren als Symbol für die Überwindung der Spaltung Europas und für das Ende des Kalten Krieges gewürdigt.



"Ihr Feiertag ist Teil eines großen internationalen Jubiläums", schrieb der 89-Jährige in einem Grußwort zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung, das am Freitag von der deutschen Botschaft in Moskau verbreitet wurde.

Der Weg zur Wiedervereinigung sei nicht einfach gewesen, schrieb Gorbatschow, der bis 1991 Staatschef der Sowjetunion war. "Die Situation war angespannt, jeder unvorsichtige Schritt hätte zur Explosion führen können." In Europa und in der Sowjetunion habe es Zweifel und Unruhe gegeben, die auch berechtigt gewesen seien. "Als die Deutschen in Ost und West erklärten "Wir sind das Volk", brauchte es deshalb auf Seiten der politischen Führung Weisheit, Beherrschung, große Bedachtsamkeit und eine Vision", so Gorbatschow weiter. Diese Prüfung haben man damals gemeinsam bestanden./dhe/DP/eas