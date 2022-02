POLITIK: Bundesregierung will humanitäre Hilfe für Ukraine aufstocken

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will ihre humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine aufstocken. Das kündigte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Sonntag bei der Sondersitzung des Bundestags an. Demnach hat Deutschland seinen Beitrag zum Humanitären UN-Hilfsfonds für die Ukraine um fünf Millionen Euro erhöht. Außerdem wolle die Bundesregierung dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das in der Ukraine und in den Nachbarstaaten aktiv ist, kurzfristig zehn Millionen Euro bereitstellen, erklärte Baerbock. "Deutschland wird seiner humanitären Verantwortung gerecht werden. Wir werden Vorkehrungen dazu im Haushalt treffen müssen und hoffen dabei auf Ihre Unterstützung", sagte Baerbock zu den Bundestagsabgeordneten. Die unterstützenden Staaten müssten dafür sorgen, dass die "Menschen in der Ukraine schnell mit dem Nötigsten versorgt werden - etwa mit medizinischen Gütern, mit sicheren Unterkünften"./sk/mfi/tam/bk/faa/hoe/sam/bw/DP/he