POLITIK: Bouffier: Parteivorsitzende hat Erstzugriff auf Kanzlerkandidatur

WIESBADEN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat aus Sicht ihres Stellvertreters Volker Bouffier "selbstverständlich" das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur.



"Das war immer so und das bleibt auch so", erklärte der hessische Ministerpräsident und CDU-Bundesvize auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden am Dienstag. "Im Übrigen werden wir alles Weitere zur gegebenen Zeit entscheiden."

Der Unionsfraktionschef im Bundestag, Ralph Brinkhaus, hatte sich zuvor überzeugt gezeigt, dass Kramp-Karrenbauer nächste Kanzlerkandidatin der Union wird. Nach dem Desaster der CDU bei der Europawahl und der Kritik am Umgang der Parteizentrale mit dem Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo war auch intern die Eignung Kramp-Karrenbauers für das Kanzleramt infrage gestellt worden. Der Bundesvorsitzende der konservativen Werte-Union, Alexander Mitsch, forderte im Gespräch mit der "Welt" eine Urwahl des Kanzlerkandidaten durch die Mitglieder./löb/DP/mis