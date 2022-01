PODA erhält US-Patent für geschlossene E-Zigaretten Verdampfer Pods

Quelle: IRW Press

NR re amended royalty agmt (D0018699.DOCX;1)

Vancouver, BC, 13. Januar 2022 – Poda Holdings, Inc. („Poda“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTCQB: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen vom Patentamt der USA, dem US Patent und Trademark Office, ein Patent für den Antrag mit der Kennung US Application 16/340,058 für Podas Pods für geschlossene ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung