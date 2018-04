PNE plant Anleihe in Höhe von 50 Millionen Euro

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE Wind will sich frisches Geld mit einer Anleihe in Millionenhöhe besorgen.



Die Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Millionen Euro werde eine Laufzeit von 5 Jahren haben, teilte der Vorstand am Donnerstag mit. Damit will die Unternehmensgruppe den Aufbau eines neuen europäischen Windpark-Portfolios finanzieren. Außerdem will das Unternehmen künftig auch auf andere erneuerbare Energien wie Photovoltaik setzen und schließt Zukäufe deshalb nicht aus.

Die PNE Wind AG hatte im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 114,1 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 23,1 Millionen Euro erzielt. Das war deutlich weniger als im Jahr 2016, das wegen des Verkaufs eines großen Windpark-Portfolios nach Angaben eines Unternehmenssprechers jedoch ein außergewöhnlich gutes Jahr gewesen ist. Wegen der Investitionen rechnet PNE im laufenden Jahr mit einem sinkenden Ergebnis von 10 bis 16 Millionen Euro.

Die Zinsspanne bei der Anleihe beziffert die PNE Wind AG auf 4 bis 4,75 Prozent. Vorkaufsrecht haben Inhaber einer Anleihe aus dem Jahr 2013 in Höhe von 100 Millionen Euro, die im Mai ausläuft. Diese können ihre Schuldverschreibungen gegen neue umtauschen und weitere erwerben. Danach folgt das öffentliche Angebot./igl/DP/das