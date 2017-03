PNE Wind: Das sorgt für Fantasie

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

Die Aktie von PNE Wind gewinnt heute in der Spitze 4,6 Prozent auf 2,68 Euro. Damit klettert der Titel auf den höchsten Stand seit November 2014. Das Handelsvolumen ist beträchtlich und lag bereits am frühen Nachmittag so hoch wie seit knapp einem Monat nicht mehr. Am 30. März präsentiert der Windpark-Projektierer seinen Geschäftsbericht für 2016. Das Zahlenwerk dürfte dabei...