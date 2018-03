PNE Wind sieht sich trotz Umsatz- und Gewinneinbruch auf Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE Wind will sich künftig breiter aufstellen und in Schwellenländer expandieren, um weniger abhängig von Schwankungen im bisherigen Kerngeschäft zu sein.



"Wir wollen mit unserem Einkommen nicht mehr so unbeständig sein", sagte der Vorstandsvorsitzende der PNE Wind-Gruppe, Markus Lesser, am Mittwoch bei der Vorstellung der Geschäftszahlen 2017. PNE spricht von einem "erfolgreichen Geschäftsjahr", obwohl das Betriebsergebnis (EBIT) mit 23,1 Millionen Euro weit unter dem des Vorjahres (97 Mio Euro) blieb. Grund: 2016 war dank des Verkaufserlöses eines großen Windpark-Portfolios für PNE ein außergewöhnliches Jahr.

Künftig will die Firma neben Windenergie auch auf andere erneuerbare Energien wie etwa die Photovoltaik setzen. Wegen der Investitionen rechnet PNE im laufenden Jahr noch mit einem sinkenden Ergebnis von 10 bis 16 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2023 soll es weiter wachsen. Der Umsatz lag 2017 mit 114,1 Millionen Euro ebenfalls unter dem Vorjahreswert (248,6 Millionen). Der Konzern plant eine Dividende in Höhe von insgesamt 0,04 Euro./asg/rek/DP/das