PNE Wind: Das gibt zu Denken

Die Aktie von PNE Wind zog in den vergangenen Handelstagen viel Aufmerksamkeit auf sich. Zurecht, denn die Notierungen des Windpark-Projektierers verteuerten sich in sich seit 07. Februar über 12 Prozent. Mit dem Ausbruch über 2,34 Euro klettert der Titel auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Dabei brachte das Unternehmen keineswegs Nachrichten, die den Kursanstieg auslösten. So wurden...