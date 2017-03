PNE Wind erzielt durch Windparkverkäufe 2016 Rekordergebnis

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE Wind rechnet trotz des international wachsenden Ausbaus der erneuerbaren Energien mit sinkenden Preisen.



Der Markt werde aufgrund der regulatorischen Änderungen schwieriger, sagte der Vorstandsvorsitzende der PNE Wind-Gruppe, Markus Lesser, am Donnerstag bei Vorlage des Geschäftsberichts 2016. "Immer häufiger müssen sich unsere Windparks in Ausschreibungen gegen Mitbewerber behaupten." Das Unternehmen sieht sich dafür gut gerüstet.

Mit dem Verkauf von 80 Prozent des Windpark-Portfolios bis Ende 2016 hat sich nach Angaben des Vorstands die finanzielle Lage sowie die Bilanzstruktur verbessert. So stieg der Jahresüberschuss des Konzerns 2016 auf 69 Millionen Euro (2015: 3,5 Millionen). Das sei das beste operative Ergebnis in der Firmengeschichte, sagte Lesser. "Wir haben jetzt die nötigen Reserven, um erneut in ein Projektportfolio längerfristig zu investieren."/ja/DP/fbr