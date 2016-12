PNE Wind: Die Weichen sind gestellt

Mit dem Verkauf des Windpark-Portfolios spricht viel dafür, dass PNE Wind 2016 sein Gewinnziel erreichen wird. Immerhin will das Unternehmen, das aktuell an der Börse über 160 Millionen Euro wert ist, laut Management ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen in Höhe von 100 Millionen Euro erzielen. Auch anderweitig werden derzeit die Weichen für die Zukunft gestellt: Zuletzt...