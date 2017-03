PNE Wind: Warum Sie jetzt extrem aufpassen müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

die Aktie von PNE Wind konnte in der zurückliegenden Handelswoche ihre positive Tendenz seit dem Jahresbeginn fortsetzen und um 4,3 Prozent auf den höchsten Stand seit September 2014 zulegen. Die weiteren Kursgewinne sind wohl den Vorschusslorbeeren im Zusammenhang mit den anstehenden Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2016 zuzuschreiben, die am 30. März veröffentlicht werden. Zusätzlich spekulieren Alt- und Neuaktionäre auf eine deutlich höhere Dividende, die 2015 bei 0,05 EUR lag. Insider rechnen mit mindestens 0,10 EUR je Aktie.

Nach unserer Ersteinschätzung an dieser Stelle vom 20. Dezember 2016 „PNE Wind – Weitere 25 % sind möglich!“, damals hatten wir nur Kurse von knapp 2 EUR, hält sich die Aktie genau an das bullische Setup und steht jetzt nur knapp unter dem genannten Kursziel von 2,70 EUR im Zusammenhang mit der oberen Dreieckslinie.

Etwas Luft nach oben ist allerdings noch. Aktuell verläuft dieser äußerst wichtiger Widerstand bei ca. 2,80 EUR. Und an ihm wird sich voraussichtlich entscheiden, was für eine Trendwelle die Aktionäre bekommen. Was passieren wird, kann Ihnen natürlich niemand versprechen. Es kann nur gemutmaßt werden.

Bei einem Scheitern und Pullback bei ca. 2,80 EUR, ist der Weg vorgezeichnet: In diesem Fall könnte PNE Wind wieder unter die 2 EUR Marke rutschen und erneut die untere Dreieckslinie erreichen. Der ganz große Ausbruch wäre damit erst einmal abgeblasen. Jedoch bekommen die Bullen dort dann eine weitere Chance. Im positiven Fall, also bei einem Ausbruch über die obere Dreieckslinie, könnte die Rally hingegen munter weiter gehen. Dann könnte PNE Wind schnell die letzten Hochs aus dem Oktober 2013 und Juni 2014 mit 3,20 bis 3,40 EUR erreichen.

