PNE Wind – Kommt das ganz große Kaufsignal?

bei PNE Wind ist wieder Einiges los. Und zwar im positiven Sinne. Der Aktienkurs schnellte allein in der letzten Handelswoche um 12,32 Prozent nach oben und schloss mit 2,58 EUR auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Und das bei einem neuen Großaktionär, der SPSW Capital, der vermutlich das Aktienpaket von Volker Friedrichsen (15 %) zumindest zu Teilen übernommen hat. Die Hamburger Investmentgesellschaft bestätigte gegenüber dem Magazin „Finance“ zwar, dass man sich beteiligt habe, wollte aber keine konkreten Zahlen bezüglich der Höhe nennen.



Die positive Tendenz kommt jedoch für unsere Leser nicht überraschend. Schon am 1. Dezember 2016 hatten wir Sie im Rahmen der Einschätzung „PNE Wind – Weitere 20 % sind möglich!“ konkret auf das hohe Kurspotenzial aufmerksam gemacht. Damals hieß es wörtlich: „Bevor das Kursziel von ca. 2,70 EUR jedoch aktiviert werden könnte, müssen vorab noch zwei wichtige mittelfristige Abwärtstrends geknackt werden, an denen sich PNE Wind seit Ende November versucht.“

Die beiden Abwärtstrends wurden schließlich erst Ende Januar überwunden. Seitdem kennt die Aktie aber kein Halten mehr und nähert sich unbeirrt der schon vor einem Vierteljahr skizzierten großen Abwärtstrendlinie, die jetzt leicht höher bei ca. 2,80 EUR verläuft.

Bis dahin könnte also die Aktie noch locker zulegen. Doch ab dort wird es mal wieder richtig spannend. Immerhin geht es dann um das ganz große denkbare Kaufsignal mit Kurszielen von 3,40 bis 4,60 EUR. Entweder haussiert PNE Wind dann also weiter oder eine wie auch immer geartete Nachricht könnte zu einem plötzlich Abbruch der Rally führen. Investierte Anleger sollten vor diesem Hintergrund den großen Abwärtstrend ab jetzt auf jeden Fall im Blick haben und ihre Stops an ihm orientieren.

