PNE Wind: Hier steht der Ausbruch bevor!

Liebe Leser,

Wind hat wieder Konjunktur. Nach ausgiebigen Korrekturbewegungen im gesamten Sektor der Windkraftanlagenhersteller wird aktuell der Turbo wieder gezündet. Wer bei den Ausbrüchen von Nordex oder Vestas zu spät gekommen ist und nicht mehr einsteigen möchte, weil ihm die Einstiegspreise bereits davon gelaufen sind, der kann sich noch an PNE Wind dranhängen. Hier hat der Ausbruch noch nicht stattgefunden, dürfte aber in Kürze bevorstehen.

Drei wichtige Kennmarken sind zu beachten

Wenn Sie in den Wert investiert sind oder in den nächsten Wochen ein Investment planen, dann beachten Sie bitte diese drei wichtigen Kennmarken:

3,058 Euro. Das Hoch von 2017 bildet aktuell den Widerstand, den es für einen fulminanten Ausbruch zu überwinden gilt. Aktuell stehen wir kurz davor und noch besteht die Möglichkeit einzusteigen. Wird diese Marke überwunden, ist mit einem sehr schnellen Anstieg auf 3,18 Euro und später auf 3,42 Euro zu rechnen. Eventuell wird vor dem Ausbruch noch ein Pullback auf 2,92 Euro stattfinden. Das Erreichen dieser Marke wäre sogar als Bestätigung für den bevorstehenden Ausbruch zu sehen.

2,84 Euro. Ein Unterschreiten dieser Marke in den nächsten Tagen wäre als kritisches Szenario zu bewerten und dürfte den Ausbruch erst einmal verhindern. Fängt sich die Aktie nach einem Fall in diesen Bereich allerdings und dreht wieder nach oben, wäre dies als neuer Anlauf zu werten.

2,70 Euro. Beim Fall unter diese Marke wären Gewinnmitnahmen nicht die schlechteste Lösung. Take the Money and run wäre dann die Devise.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.