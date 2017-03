PNE Wind: Die Gerüchte stimmen also

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

Der Höhenflug der PNE Wind-Aktie wurde in den vergangenen Tagen jäh gestoppt. Im Zuge eines schwächeren Gesamtmarkts verliert die Aktie auf aktuell 2,74 Euro. Am letzten Donnerstag erreichte der Titel zwischenzeitlich 2,90 Euro, was den bisher höchsten Stand der laufenden Neubewertungs-Rallye markiert. Zuletzt rankten sich Gerüchte, ein neuer strategischer Investor würde...