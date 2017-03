PNE Wind: Deutlich unterbewertet am Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

der Windpark-Betreiber und -Projektierer PNE Wind hat mit dem aktuellen Jahresgeschäftsbericht per 2016 ein Rekordergebnis beim Nettogewinn von 69 Mio. Euro verzeichnet. Der Umsatz ist von 109,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 248,6 Mio. Euro gestiegen. Die Aktie bricht dennoch ein, weil die Zahlen in etwa erwartet wurden und das Wachstum in den nächsten zwei Jahren laut dem Unternehmen aufgrund fallender Preise nur moderat ausfallen soll. Seit Anfang letzten Jahres ist die Aktie um 65 % gestiegen. Langfristig betrachtet ist jedoch eine Seitwärtsspanne zu erkennen. Schauen wir kurz in die Bewertung der Aktie.

Historisches KGV vs. aktuelles KGV

Gemäß dem aktuellen Gewinn je Aktie sowie dem Kurs beträgt das aktuelle KGV 2,7. Das von uns berechnete historische Median-KGV beträgt 4,65. Demnach ist die Aktie unterbewertet und müsste dem Median-KGV nach etwa 4,00 Euro je Stück kosten. Das durchschnittliche arithmetische historische KGV liegt bei 4,53 und damit sehr nahe dem Median-KGV. Das bestätigt die geringen Schwankungen bei den Gewinnen in den letzten acht Jahren.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.