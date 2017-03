PNE Wind: Auf einen kleinen Crash einstellen, bitte!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

Lieber Leser,

zum 30. März hatte PNE Wind die Geschäftsdaten zu den Zahlen für 2016 veröffentlicht. Im Vorfeld hatte sich schon angedeutet, dass die Bilanz wohl sehr gut ausfallen würde. Die Aktie stieg in diesem Zusammenhang in den letzten Wochen rapide und konnte aufs Jahr gesehen zeitweise um 38 Prozent auf 2,90 EUR zulegen. Doch ausgerechnet kurz vor der Schwelle der 3 EUR Marke und nach den Zahlen drückte die Mehrheit der Anleger den Verkaufsknopf und schickte die Aktie am 30. März um 5 Prozent gen Süden.

Einziger Grund dafür: Die Zahlen für 2016 waren einfach zu gut. Die Cuxhavener legten mal eben das beste Ergebnis in der 22-jährigen Unternehmensgeschichte vor. Besonders der Gewinn explodierte förmlich von 3,5 Millionen 2015 auf 69 Millionen 2016. Doch informierte Anleger wissen natürlich, dass dieser etwa zu 80 Prozent aus dem Verkauf des Windpark-Portfolios resultiert.

Charttechnisch ist jetzt das passiert, was wir schon am 20. März im Zuge der Einschätzung „PNE – Warum Sie ab jetzt extrem aufpassen müssen!“ angedeutet hatten. Zitat: „Bei einem Scheitern und Pullback bei ca. 2,80 EUR ist der Weg vorgezeichnet: In diesem Fall könnte PNE Wind wieder unter die 2 EUR Marke rutschen und erneut die untere Dreieckslinie erreichen. Der ganz große Ausbruch wäre damit erst einmal abgeblasen.“

Mit Blick auf den Wochen-Chart wird klar, dass nun genau das passiert ist. PNE Wind hat es nicht geschafft, die obere Dreieckslinie nachhaltig zu überwinden. Stattdessen scheiterte der Kurs dort grandios, was eben dafür spricht, dass der ganz große Ausbruch vertagt wurde.

Egal was jetzt passiert, die Chancen auf nochmalige Kurse unter 2 EUR könnten jetzt mit dem deutlichen Pullback an der besagten Linie deutlich besser stehen als direkt steigende Kurse. Im Chart ist angedeutet, wohin die Reise in den nächsten Wochen gehen könnte. Achten Sie auf die Unterstützungszone zwischen ca. 1,98 und 1,88 im Zusammenhang mit der unteren grünen Dreieckslinie, die bei etwa 1,85/1,90 EUR verläuft. Das könnten wichtige Marken sein, an denen PNE Wind wieder drehen und einen neuen Anlauf in Richtung Dreiecksausbruch starten könnte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Christian Lehbau.