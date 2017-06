PNE Wind: Analysten sehen starkes Aufwärtspotenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

am 31. Mai fand beim Cuxhavener Windparkprojektierer die diesjährige Hauptversammlung statt. Neben weiteren Punkten, die auf der Tagesordnung standen, wurde auch über die Verwendung der Gewinne aus dem Geschäftsjahr 2016 abgestimmt. Wenig überraschend wurde der Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, eine Dividende von 0,12 Euro auszuzahlen, mit großer Mehrheit angenommen.

Die Dividende setzt sich zusammen aus einer regulären Gewinnbeteiligung von 0,04 Euro pro Anteilsschein und einer Sonderdividende von 0,08 Euro. Letzteres ist auf den überdurchschnittlich hohen operativen Gewinn im vergangenen Jahr zurückzuführen. PNE Wind verzeichnete ein Konzern-EBIT von 97 Mio. Euro und erreichte damit ein neues Rekordergebnis. Zu verdanken hatte das Unternehmen diesen Erfolg vor allem dem zum Ende des Jahres unter Dach und Fach gebrachten Anteilsverkauf an dem Windpark-Portfolio YieldCo.

Übergangsjahr 2017

Im laufenden Jahr, das vonseiten des Managements als „Übergangsjahr“ angesehen wird, müssen allerdings kleinere Brötchen gebacken werden. Zuletzt bekräftigte PNE Wind die Guidance, die einen operativen Gewinn in einer Bandbreite von 0 bis 15 Mio. Euro vorsieht. Nun heißt es für PNE Wind erst einmal Geld in die Hand nehmen, um neue Windpark-Portfolios aufzubauen, damit diese später mit Gewinn verkauft werden können. Neben dem margenstarken Projektierungsgeschäft will das Unternehmen aber auch den Eigenbetrieb und das Dienstleistungsgeschäft ausbauen.

Blick an die Börse

Die Aktie hat infolge des Dividendenabschlags etwas nachgegeben. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, wenn die seit Februar geltende Aufwärtstrendlinie bei derzeit 2,64 Euro verteidigt werden kann. Die covernden Analysten sind durchweg positiv gestimmt und empfehlen die Aktie zum Kauf. Ihre Kursziele reichen von 3,20 Euro (SMC-Reserach) bis hin zu 3,80 Euro (Oddo Seydler).

Ein Beitrag von Hermann Pichler.