PNE Wind-Aktie: Die Ausnahme von der Regel!

das dritte Quartal hat dem Cuxhavener Unternehmen einen kräftigen Schub verpasst. Das EBIT konnte in diesem Zeitraum deutlich gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal gesteigert werden. Mit 23,7 Mio. Euro erlöste das Unternehmen deutlich mehr als im Vorjahr. Seinerzeit waren es nur 7,2 Mio. Euro. Zudem schreitet auch der Aufbau des Windparkportfolios weiter zügig voran.

Durch den Verkauf von Projektrechten verdient das Unternehmen kräftig!

Nicht nur in den USA veräußerte die PNE Wind AG Projekte, sondern auch in Schweden wurden Rechte am Windpark-Projekt „Laxaskogen“ an einen Investor verkauft. Neben dem klassischen Geschäft konnte der Ergebnisbeitrag auch durch die Optimierung der Finanzdienstleistungen gestärkt werden.

Nachträgliche Kaufpreiszahlung in Höhe von 21,4 Mio. Euro fließt dem Unternehmen zu!

Die Kaufpreiszahlungen hängen mit dem 142 Megawatt großen Portfolioverkauf aus dem letzten Jahr zusammen. Damals wurden rund 80 % der Portfolioanteile an eine Tochter der Allianz Global Investors verkauft. Auch die neue Prognose stimmt Anleger optimistisch. Denn nun soll das Konzern-EBIT auf Jahres-Basis einen Wert zwischen 17 und 23 Mio. Euro erreichen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.