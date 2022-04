PNE Wind-Aktie: Anleger müssen sich auf eine Korrektur einstellen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Bei der Aktie des Windparkprojektierers PNE Wind ging es in den letzten Wochen rasant nach oben. Seit der russischen Invasion in der Ukraine sind die Notierungen im Hoch um fast 50 Prozent geklettert. Hintergrund sind die deutlich gestiegenen Strompreise, die dazu führen, dass die in Eigenbetrieb befindlichen Anlagen deutlich mehr Ertrag abwerfen. Hinzu kommt, dass die Projektpipeline auch insgesamt an Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



