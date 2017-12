PNE Wind AG: Die Gesamtleistung fiel 1. Halbjahr um 18% zurück!

Liebe Leser,

bei PNE Wind ging im 1. Halbjahr die Gesamtleistung um 18% auf rund 50 Mio € zurück. Davon entfielen 39,5 Mio € auf Umsätze durch Bestandsveränderungen sowie 2,2 Mio € auf sonstige betriebliche Erträge. Im Vorjahr waren die Gesamtleistung, Umsatz und Bestandsveränderungen höher, da aufgrund der Endphase des Portfolio-Aufbaus die MW-Anzahl der in Betrieb genommenen, im Bau befindlichen oder veräußerten Windparks höher war. Die Aktivitäten in der Projektentwicklung im In- und Ausland, onshore wie offshore, spiegeln sich auch im Aufwand wider.

PNE Wind verfolgt das Ziel die eigenen Stromerzeugungskapazitäten weiter aufzubauen

Der Gesamtleistung stand ein Materialaufwand von 28,7 Mio € gegenüber. Somit lag die Materialaufwandsquote im Bereich des Vorjahreswertes von 32,4 Mio €. Das operative Ergebnis (EBIT) verschlechterte sich von -1,4 auf -5,0 Mio €. Unterm Strich fiel ein Verlust von 6,5 Mio € an. Die negativen Ergebnisse stehen wesentlich im Zusammenhang mit dem Aufbau des europäischen Windparkportfolios.

Die Vorleistungen für in- und ausländische Projekte, die sich derzeit in der Realisierung befinden, haben noch nicht zu Ergebnissen geführt. PNE Wind verfolgt das Ziel, bis 2019/ 2020 ein Portfolio mit Windparks von insgesamt über 200 MW zu realisieren und dabei auch die eigenen Stromerzeugungskapazitäten weiter aufzubauen. Das Portfolio soll vorrangig Windparks in Deutschland und Frankreich umfassen, die sich bereits in der Entwicklung befinden.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.