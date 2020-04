PNE: Stabile Cashflows erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die Ergebniskennzahlen stärker verbessert, als von First Berlin erwartet. Demnach habe sich das EBITDA auf 31,6 Mio. Euro (GJ 2018: 16,5 Mio. Euro) erhöht, während das EBIT auf 19,0 Mio. Euro (GJ 2018: 7,8 Mio. Euro) gestiegen sei. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung