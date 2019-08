PNE: Kursziel angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat die PNE AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) ein EBIT von 8,6 Mio. Euro erzielt und damit die Analystenerwartung übertroffen. Gewinntreiber seien dabei die Projekte in Polen und Schweden gewesen. Dies zeige zudem die Wichtigkeit der internationalen Projekte, während das Geschäft in Deutschland aufgrund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung