PNE: Attraktive Offerte

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research will Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) den Windpark-Projektierer PNE AG übernehmen und bietet den Aktionären 4,00 Euro je Aktie in bar. Die Übernahme komme aber nur bei einer Annahmequote von über 50 % zustande. Die Offerte sei laut First Berlin attraktiv und biete eine Prämie von 31 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



