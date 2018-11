Wehrheim (ots) - Die Diskussion über agile und hybrideProjektmanagementmethoden prägte auch das diesjährigeBranchentreffen, das PM Forum in Nürnberg. In einemGemeinschaftsvortrag stellten Carglass® und Assure Consulting einenneuen Ansatz zur Integration agiler Prinzipien in dieMultiprojektsteuerung vor. Er sorgt nicht nur für einen zeitlichzuverlässigen Abschluss, sondern auch für mehr Effizienz und einenhöheren Wertbeitrag der Projekte."Die meisten Unternehmen kennen das Problem: Langläuferprojektebeanspruchen fast alle verfügbaren Ressourcen, bleiben aberintransparent, was ihren Wertbeitrag betrifft. Nach vielen Monatenoder Jahren bringen sie dann aber oft doch nicht das gewünschteErgebnis, weil sich die Anforderungen inzwischen völlig veränderthaben", sagt Nicolaus von Gersdorff, Geschäftsführer von AssureConsulting. "Agile Prinzipien bieten interessante Ansatzpunkte, genaudieses Problem wirkungsvoll anzugehen."Auch bei Carglass® war das Thema nicht unbekannt. Für SvenDachner, dort Head of Project Management, war das Grund genug, einen"90-Tage-Projekt-Ansatz" zu entwickeln. "Dreh- und Angelpunkt desKonzepts ist die zeitliche Begrenzung jedes Projekts auf eine Dauervon maximal 90 Kalendertagen", so Dachner. "Jedes Vorhaben durchläufteinen Antragsprozess, in dem es im Hinblick auf seineStrategie-Konformität, sein Ergebnis und seinen messbaren Wertbeitragüberprüft wird. Mit Abnahme des Ergebnisses nach 90 Tagen wird beiBedarf ein Folgeprojekt definiert. Das Verfahren stellt sicher, dassnur die wirklich wichtigen und werthaltigen Projekte genehmigt undkonsequent durchgeführt werden". In den von Assure Consultingbegleiteten Projekten wurde der "90-Tage-Ansatz" implementiert undweiterentwickelt."Durch die Begrenzung auf 90 Tage und die Nutzung agilerPrinzipien konnten in der Carglass-IT schon in den ersten Projektendeutlich bessere Entwicklungsergebnisse erzielt werden", fasst vonGersdorff die Erfahrungen zusammen. Gleichzeitig wurde die Leistungder IT-Abteilung auch für andere Fachbereiche deutlich transparenterund die Zusammenarbeit verbesserte sich.Hybride Methoden auf dem VormarschNach von Gersdorffs Einschätzung besteht die größteHerausforderung im Projektmanagement aktuell darin, den mit agilenund traditionellen Elementen bestückten Werkzeugkasten im jeweiligenKontext möglichst virtuos und professionell einzusetzen.Insgesamt hat Europas führender Fachkongress für Projektmanagementmit rund 1.000 Teilnehmern den Trend zum hybriden Projektmanagementbestätigt. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die ThemenProjekt-Portfoliomanagement, die Weiterentwicklung vonProjektmanagement-Kompetenzen sowie Projektkultur und Nachhaltigkeit.Mit neuen Formaten wie Projektmanagement-Planspielen undZirkeltrainings setzte das mit rund 70 praxisorientiertenFachvorträgen bestückte Programm des diesjährigen Forums einenbesonderen Fokus auf Interaktivität.Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungenfür Projektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt,Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden derProjektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformationenvoranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 120Mitarbeiter.Pressekontakt:von löwenstern prAnette von LöwensternMobil:+49 173 2300468Mail: vl@vl-pr.dewww.vl-pr.deOriginal-Content von: Assure Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell