PM 07/2019: 100 Jahre Dachverband der gesamten deutschen Industrie: BDI und Historiker präsentieren Gesamtgeschichte

Berlin (ots) - 100 Jahre Dachverband der gesamten deutschenIndustrie: BDI und Historiker präsentieren Gesamtgeschichte"Industrie, Politik, Gesellschaft. Der BDI und seine Vorgänger1919-1990"Am 12. April 1919, am Freitag vor genau 100 Jahren, wurde inBerlin der erste Dachverband der gesamten deutschen Industrie undVorgänger des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) gegründet."Das Jubiläum, die Frage nach Kontinuitäten und Brüchen, die fehlendeLangzeitbetrachtung waren für den BDI Grund, ein historischesForschungsprojekt anzustoßen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf amDonnerstag in Berlin anlässlich der Vorstellung des Buches"Industrie, Politik, Gesellschaft. Der BDI und seine Vorgänger1919-1990"."Ich freue mich sehr, dass die Historiker Johannes Bähr undChristopher Kopper pünktlich zu diesem Jahrestag ein Gesamtwerkvorlegen können, das die Geschichte des BDI und seiner Vorgängerunabhängig und in all seinen Facetten präsentiert", sagte Kempf. DasBuch reicht epochenübergreifend von den Anfängen nach dem ErstenWeltkrieg und der Rolle der Reichsgruppe Industrie in der NS-Zeit undim Zweiten Weltkrieg über die Neugründung des BDI 1949 bis zurWiedervereinigung 1990.Johannes Bähr: "Die wichtigsten Einschnitte in der 100-jährigenGeschichte des Spitzenverbands der deutschen Industrie waren stetspolitisch bedingt. Schon die Gründung des Reichsverbands derDeutschen Industrie (RDI) war eine unmittelbare Reaktion auf denÜbergang von der konstitutionellen Monarchie hin zurParlamentarischen Demokratie. Die Leitung des Verbands bekannte sichlange zur Weimarer Verfassung und lehnte eine Regierungsbeteiligungder NSDAP ab. Mit der Errichtung der nationalsozialistischen Diktaturwurde die Selbstverwaltung der Wirtschaft beseitigt. Der Verbandkooperierte bereitwillig bei der Überführung des RDI in den im Juni1933 gegründeten Reichsstand der Deutschen Industrie, eine staatlichgelenkte Organisation, die Anfang 1935 durch die ReichsgruppeIndustrie abgelöst wurde. Die Reichsgruppe beruhte aufZwangsmitgliedschaft und wurde nach dem Führerprinzip geleitet. Trotzihrer politischen Bedeutungslosigkeit war die Reichsgruppe einewichtige Stütze der NS-Wirtschaft, da ihr immer weitere Aufgaben imRahmen der Wirtschaftslenkung übertragen wurden. Nach Kriegsendemusste die Reichsgruppe ihre Tätigkeit einstellen."Christopher Kopper: "Im Unterschied zur Weimarer Republik warensich die Mitgliedsverbände des 1949 gegründeten BDI ingrundsätzlichen politischen Fragen einig. In den 1950er Jahrenfremdelte der BDI noch mit der Sozialen Marktwirtschaft. Aufgrund derErfahrungen aus der Vorkriegszeit zweifelte der BDI an der Stabilitäteiner Wettbewerbsordnung, in der Kartelle verboten waren. DasKartellverbot bewährte sich am Ende aus der Sicht der Industrie alseine funktionierende Kompromisslösung. Seit den späten 1950er Jahrenverfolgte der BDI konsequent das Ziel einer möglichst großeneuropäischen Wirtschafts¬gemeinschaft, die mehr als nur eingemeinsamer Markt ohne Zollgrenzen sein sollte. Schon 1970 strebteder BDI eine politische Union mit einer handlungsfähigen europäischenExekutive und einer Währungs- und Wirtschaftsunion an, die erst 1992durch den Vertrag von Maastricht Wirklichkeit wurde."Nach Ansicht von BDI-Präsident Kempf ist der BDI in seinerZusammensetzung heute kaum weniger heterogen als der RDI vor 100Jahren - und trotzdem haben die Interessendivergenzen an Schärfeverloren. "Tragfähigen Ausgleich schaffen, konstruktiv mitpolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen umgehen - dassind Merkmale eines großen, erfahrenen Verbandes in einer Demokratie.Diese Qualitäten dürfen nicht verloren gehen, wenn Pinselstriche inden Vordergrund drängen statt des größeren Bilds", forderte derBDI-Präsident. "Das Wissen über die Geschichte des BDI schärft denBlick für heutige Entscheidungen."Johannes Bähr | Christopher KopperIndustrie, Politik, Gesellschaft Der BDI und seine Vorgänger1919-1990 376 S., ca. 30 Abb., geb., Schutzumschlag 29,90 EUR (D);30,80 EUR (A) ISBN 978-3-8353-3405-2Die Soziale Marktwirtschaft war für Deutschland über Jahrzehnteein wirtschafts- und sozialpolitisches Erfolgsmodell. Trends wie dieDigitalisierung, der Klimawandel oder auch die verstärkte Vernetzungder weltweiten Märkte stellen dieses Modell vor komplexeHerausforderungen. Zum neuen BDI-Papier "Soziale Marktwirtschaft im21. Jahrhundert" gelangen Sie hier: https://bdi.eu/#https://bdi.eu/publikation/news/soziale-marktwirtschaft-im-21-jahrhundert/