PM 05/2019: BDI-Präsident Kempf auf der Hannover-Messe: Industrieproduktion nur noch mit schwarzer Null

Berlin (ots) -- Ungeordneter Brexit würde deutsches BIP-Wachstum auf 0,7 Prozentin diesem Jahr reduzieren- Britische Politik erkauft Zeit auf Kosten der Wirtschaft- Bundesregierung muss jetzt Investitionen und InnovationenankurbelnIm Angesicht des Brexits stehen der deutschen Konjunktur bereitsin diesem Jahr heftige Turbulenzen ins Haus, warnt der Bundesverbandder Deutschen Industrie (BDI). "Wir können froh sein, wenn sich dasaktuelle Niveau der Industrieproduktion in Deutschlandaufrechterhalten lässt", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Montagauf der Hannover-Messe. Der Verband rechnet gerade noch mit einerschwarzen Null bei diesem fürs Industrieland Deutschlandrichtungweisenden Wert."Im Falle des ungeordneten Ausstiegs der Briten aus der EU drohtim laufenden Jahr ein Rückfall auf nur noch 0,7 Prozent Zuwachs desBruttoinlandsprodukts", betonte der BDI-Präsident. Zuletzt hatte derBDI 1,2 Prozent Wachstum für 2019 prognostiziert.Bei den deutschen Waren- und Dienstleistungsausfuhren rechnet derBDI für das laufende Jahr mit einem realen Plus von nur noch 1,5Prozent. Zum wiederholten Mal wachsen die heimischen Importe rascherals die Exporte, was die Konjunktur bremst.Der Brexit halte die deutsche Industrie unter Anspannung. "Mit derFristverlängerung für den selbstgewählten Abschied der Briten aus derEU setzt sich die kraftraubende Unsicherheit für unsere Unternehmenfort", sagte Kempf. Ob die kommenden Tage zu einem geordnetenAusstieg führen, dürfe bezweifelt werden. "Es besteht die Gefahr,dass die britische Politik ein weiteres Mal auf Kosten der Wirtschaftteuer Zeit erkauft - ohne die Rechnung verantworten zu wollen",kritisierte der BDI-Präsident."Wenig hilfreich ist es bei diesem außenwirtschaftlichenAprilwetter, wenn die Bundesregierung permanent nur an den letztenSommer denkt", sagte Kempf. "Es wird höchste Zeit für eineWirtschaftspolitik, die Deutschlands Zukunft im Blick hat. Sie musszugleich europäische und internationale Wetterumschwünge frühzeitigerkennen."Die Bundesregierung müsse Investitionen und Innovationenankurbeln, anstatt sie in den aktuellen Haushaltsplanungenzurückzufahren. Für die Förderung der künstlichen Intelligenz wolledie Koalition zusätzlich nur eine Milliarde Euro bis 2023investieren. Dies sei das falsche Signal, kritisierte Kempf. "Jedevierte Maschine ist bereits mit dem Internet verbunden", erklärte derBDI-Präsident. "Mit den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenzwird die nächste Stufe von Industrie 4.0 gezündet."Die Bundesregierung entferne sich jedoch weiter vom Ziel,dreieinhalb Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung undEntwicklung zu investieren. "Unser Fazit lautet: Die Große Koalitiongibt das Geld falsch aus", sagte Kempf weiter.Der BDI-Präsident forderte die EU-27 zu mehr Zusammenarbeit auf."Nur wenn die Mitgliedstaaten ihre Kräfte zur Entwicklung vonSystemen zur künstlichen Intelligenz bündeln, bleibt Europainternational wettbewerbsfähig", erklärte Kempf. Die EU müsse ihreHausaufgaben machen: Mehr Förderung von Forschung und Entwicklung seinötig, eine gesamteuropäische Infrastruktur für Verkehr, Energie unddigitale Netze müsse vorankommen. "Die Institutionen der EuropäischenUnion müssen sich wieder um mehr kümmern als nur um den Abschied derBriten", verlangte der BDI-Präsident.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell