PMG Presse-Monitor erweitert Führungsteam / Natascha Thomas wird stellvertretende Geschäftsführerin (FOTO)

Berlin (ots) - Natascha Thomas (42) verantwortet ab dem 01. Mai als stellvertretende Geschäftsführerin die Bereiche Vertrieb und Business Development bei der PMG.Zuvor war Thomas als Mitglied der Geschäftsleitung bei Agence France-Presse (AFP) für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig."Natascha Thomas hat sich mit ihrem beruflichen Werdegang, ihrer fachlichen Erfahrung und nicht zuletzt ihrem persönlichen Auftreten hervorragend für die bei der PMG anstehenden Aufgaben empfohlen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr." erklärt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG.Ausbau der digitalen Angebote für Medienauswertung"Gemeinsam mit Natascha Thomas werden wir die PMG als führenden Anbieter tagesaktueller Medienbeobachtung in Deutschland für die kommenden Jahre weiter ausbauen. In der neuen Position wird sie mit ihrem exzellenten Fachwissen unser digitales Produktportfolio mit innovativen Konzepten weiter entwickeln und im Tagesgeschäft von PR-Verantwortlichen und Kommunikationsabteilungen noch tiefer verankern." erläutert Kästner den Zuwachs im Führungsteam der PMG.Natascha Thomas ergänzt: "Ich freue mich sehr darauf, von nun an den erfolgreichen Weg der PMG mitgestalten und weiterentwickeln zu können."Kurz-Porträt Natascha ThomasDie studierte Diplom-Kommunikationsforscherin arbeitete unter anderem als Digital Consultant und Research-Analystin, bevor sie als Leiterin digitale Produkte bei der Axel Springer AG tätig war. Bei der AFP GmbH und deren Tochterunternehmen SID Sport-Informations-Dienst GmbH war Thomas als Mitglied der Geschäftsleitung insbesondere für Marketing und Vertrieb verantwortlich.Über die PMG Presse-Monitor GmbHMit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung.Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von über 800 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen mit ca. 4.000 Print- und Online-Quellen. Davon sind rund 2.500 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar. Vom Standort Berlin aus versorgt das Unternehmen rund 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen ebenso wie Medienbeobachtungsdienste und PR-Agenturen.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern: Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.