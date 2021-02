PLUG POWER startet heute einen wahren Sturmlauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Immerhin kann sich die Aktie um rund sechs Prozent nach oben schieben. Damit kostet ein Anteilsschein nun 54,79 EUR. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund neun Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 59,80 EUR. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Demnach befindet sich PLUG POWER in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 19,65 EUR verläuft. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

Fazit: Wie geht es bei PLUG POWER jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen?