PLUG POWER mit ordentlich Feuer!

Bei PLUG POWER geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund elf Prozent im Gewinn. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 57,70 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund drei Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 59,20 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. PLUG POWER-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

