PLUG POWER mit ordentlich Feuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER lässt heute die Sektkorken knallen. So kann der Kurs satte rund sechs Prozent zulegen. Der Titel kostet damit nun 4,80 EUR. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 5,26 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 3,63 EUR steht. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist PLUG POWER heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

