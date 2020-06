PLUG POWER mit ordentlich Feuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Mit viel Vorschusslorbeeren startet PLUG POWER in den heutigen Handel. Die Aktie liegt schließlich rund acht Prozent im Gewinn. Mittlerweile wechseln die Papiere für 4,95 EUR den Besitzer. Startet hier jetzt die nächste Party?

Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 4,80 EUR ausgelotet. Die Spannung bei PLUG POWER ist also kaum zu überbieten.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen PLUG POWER-Aktionäre.

