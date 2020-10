PLUG POWER mit kräftigem Kursanstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Einen echten Frühstart legt heute PLUG POWER auf das Parkett. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund sieben Prozent. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn PLUG POWER kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 15,30 EUR ausgelotet. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Bei 6,80 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

