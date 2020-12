Bei PLUG POWER ist endlich Feuer drin!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Allen Grund zur Freude haben heute PLUG POWER-Aktionäre. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund vier Prozent im Gewinn. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Doch wie geht es nun weiter?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechzehn Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bis heute markieren 24,18 EUR dieses Hoch. Bei PLUG POWER ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

