Bei PLUG POWER ist endlich Feuer drin!

PLUG POWER begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund zwei Prozent aufwarten. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 12,15 EUR. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Anleger, die von PLUG POWER überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Wer von PLUG POWER ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

