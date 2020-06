PLUG POWER: Das ist der Super-GAU

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Richtig leiden müssen heute PLUG POWER-Aktionäre. Denn der Kurs macht keinen guten Eindruck und kommt rund zwölf Prozent unter die Räder. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 4,40 EUR. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Aus technischer Sicht ist trotz des Abschlags alles im Lot. Für PLUG POWER ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. So genügt ein Anstieg von rund zwanzig Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Diese Bestmarke stellt sich auf 5,26 EUR. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Börsianer, die von PLUG POWER überzeugt sind, freuen sich vermutlich und können den Einbruch zum Nachkauf nutzen. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Wer dagegen eher zu den Pessimisten gehört, erhält durch die heutige Kursentwicklung Zuspruch.

