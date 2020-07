PLUG POWER geht richtig ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER legt heute einen Traumstart hin. Denn der Kurs springt satte rund acht Prozent in die Gewinnzone. 7,68 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur PLUG POWER-Aktie. Einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund null Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verläuft bei 7,70 EUR. Daher hat PLUG POWER es jetzt selbst in der Hand!

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Börsianer, die von den Zukunftsaussichten bei PLUG POWER überzeugt sind, bekommen heute eine weitere Bestätigung.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.