Bei PLUG POWER fliegt heute der Deckel weg!

Am heutigen Tage kann PLUG POWER massiv zulegen. Der Kurs schiebt sich mit rund vier Prozent nach vorne. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 10,35 EUR. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund siebzehn Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 12,15 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Anleger, die bei PLUG POWER steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

