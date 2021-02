PLUG POWER am Boden zerstört!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Richtig abgestraft werden heute PLUG POWER-Aktionäre. Immerhin verzeichnet die Aktie ein Minus von rund sechs Prozent. 44,05X kostet damit nur noch 44,05 EUR. War das der Anfang vom Ende?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Da PLUG POWER immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund fünfzehn Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieses wichtige Tief wurde bei 38,15 EUR gefunden. Vor uns liegen also ein paar äußerst spannende Tage.

Anleger, die gerne zocken, könnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf nutzen. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Kritiker sehen in dem momentanen Fall vermutlich nur den Anfang einer längeren Abwärtswelle.

Fazit: Wie geht es bei PLUG POWER jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.