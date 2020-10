PLUG POWER als strong buy!?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Einen Traumstart legt heute PLUG POWER hin. Denn der Kurs liegt derzeit rund vier Prozent im Plus. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 12,80 EUR hingelegt werden. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund dreißig Prozent. Bei 16,69 EUR liegt dieses Hoch. Bei PLUG POWER geht es jetzt also besonders hoch her!

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 7,68 EUR komplett grünes Licht. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

