PLUG POWER – Was ist denn hier los?

PLUG POWER-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund zehn Prozent an. Dadurch kostet der Titel nun 14,04 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund neunzehn Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 16,69 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die PLUG POWER ohnehin im Depot haben.

