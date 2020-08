PLUG POWER: Was für ein Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund vier Prozent gehandelt. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Geht es bei PLUG POWER jetzt so richtig los?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei PLUG POWER, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund sechs Prozent zum Monatshoch. 11,94 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Danach notiert PLUG POWER in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 5,21 EUR. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist PLUG POWER heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Sind das bei PLUG POWER jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.